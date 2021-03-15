Комментатор по CS:GO Александр Enkanis Полищук высказался об уровне игры киберспортсмена Робина ropz Коля из команды mousesports. По его словам, геймер в будущем может взять на себя роль лидера и вести за собой команду, однако здесь важно желание самого Коля. Этими мыслями Полищук поделился в твиттере.

Ropz, конечно, нереально талантливый игрок. Один из алмазов в опустевшей за последние месяцы казне mousesports. Мне хочется думать, что с его уровнем скилла и характером, в будущем можно выковать настоящего лидера, капитана. При условии, что он сам бы этого хотел.

Ранее игрок команды Team Liquid по CS:GO Джонатан EliGE Яблоновски рассказал о влиянии высокого пинга на соревновательные матчи. По словам киберспортсмена, иногда средние показатели для пятерых участников могут быть похожи, но если у одного из геймеров будет очень низкий пинг, а у другого очень высокий, то для второго играть будет намного более проблематично. Об этом он сообщил в твиттере.