Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов может продолжить карьеру в чемпионате Испании, им заинтересовался «Вильярреал».

Как сообщает «Москва.ру», стороны уже согласовали переход 19-летнего футболиста, сделка близка к закрытию. Иосифов, которому в апреле исполнится 20 лет, войдет в молодежный состав «Вильярреала», но при этом будет постоянным членом основной команды.

Действующий контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета текущего года. В нынешнем сезоне Иосифов четыре раза вышел на поле в матчах Российской Премьер-Лиги.

На данный момент «Вильярреал» занимает седьмое место в Примере, набрав 40 очков после 27 туров. Команда Унаи Эмери выступает в плей-офф Лиги Европы.