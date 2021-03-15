Игрок команды 100 Thieves по Valorant Спенсер Hiko Мартин высказался об уходе Итана Ethan Арнольда из CS:GO и переход в шутер от Valve. По словам киберспортсмена, новичок состава должен был перейти именно к ним в ростер, иначе Мартин не мог бы позволить другого исхода. Об этом геймер сообщил в интервью сайту dotesports.com.

Наши возможности были немного ограничены после того, как мы попробовали пересадить dicey с Jett на Sage, чтобы он мог играть чуть более свободно. Но в итоге он все равно чувствовал себя недостаточно комфортно. Поэтому, когда мы узнали, что Ethan задумывается над уходом из CS:GO… Это была уникальная возможность, мы не могли позволить игроку такого калибра перейти в другую команду

Ранее бывший игрок в CS:GO и нынешний в Valorant из команды 100 Thieves Итан Ethan Анрольд поделился своими мыслями о новой дисциплине и сравнил её с шутером от Valve. По его словам, разработчики Riot Games сделали более свежую игру, когда Valve за последние несколько лет практически ничего не изменяли в ней. Об этом он сообщил в интервью на dotesports.com.