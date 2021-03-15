Игрок команды OG по Dota 2 Чжен MidOne Йек Най заявил о том, что в ближайшее время наберёт свою форму и «станет богом». К чему именно была приурочена эта фраза неизвестно. Йек Най сообщил её в твиттере.

Помяните мои слова, скоро я вновь стану богом

Пользователи предположили, что киберспортсмен таким образом ответил Дэрилу Коху iceiceice Пэй Сяну, на его сообщение о том, что на следующем Мейджоре команды выступит лучше, чем в прошлом.

OG не смогла пробраться на ONE Esports Singapore Major 2021, заняв пятое место в своей группе первого дивизиона.

Ранее игрок команды Evil Genuses Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян рассказал о будущем сезоне DPC для европейского региона и коллектив OG. По словам киберспортсмена, двукратные чемпионы мира обязательно попадут на грядущий Мейджор. Об этом он сообщил на личной трансляции Twitch.