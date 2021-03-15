Бывший российский фигурист Максим Ковтун поделился мнением о возвращении чемпионки Европы Алёны Косторной в группу Этери Тутберидзе.

«Меня ничего не удивляет в фигурном катании. Косторная тренировалась всю карьеру в одном месте. Может быть, подсознательно ей показалось, что где-то условия лучше, поэтому она перешла к Плющенко», — приводит слова Ковтуна «Телеспорт».

По мнению Ковтуна, Косторная остается одной из сильнейших спортсменов России. У Алёны есть все шансы вновь оказаться на подиуме, если она вернется к формуле успеха, известной ей и Тутберидзе, уверен спортсмен.

«Сейчас Косторной следует принять требования тренера, чем она проявит уважение к специалисту. И работать над возвращением былой формы», — сказал Ковтун.

Напомним, Косторная перешла от Тутберидзе к Плющенко в июле минувшего года. Из-за проблем со здоровьем она выступила всего на двух стартах, затем решила вернуться в «Хрустальный».