Бывший российский фигурист Максим Ковтун поделился мнением об откровенной фотосессии Елизаветы Туктамышевой для мужского журнала MAXIM.

«Она известна не только прекрасными результатами, но и прекрасной фигурой. И это очень круто. Всё, что нестандартно в фигурном катании, позволяет ему двигаться вперёд и оставаться популярным. Сколько тысяч новых человек привлекла Туктамышева в фигурное катание?! То, что она делает — это её жизнь. Это смело!» — приводит слова Ковтуна «Телеспорт».

По мнению фигуриста, спустя много лет Туктамышева будет с удовольствием рассматривать свои фотографии. Ковтун подчеркнул, что у Елизаветы есть собственный стиль, благодаря чему ее нельзя спутать ни с кем другим.

«Лиза Туктамышева — это рок-н-ролл фигурного катания», — заключил Ковтун.

Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В текущем сезоне она отобралась в сборную России на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме (Швеция) с 26 по 28 марта.