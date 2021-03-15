Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о взаимодействии с наставником молодёжной национальной команды Михаилом Галактионовым при выборе игроков на предстоящие матчи.

«Из нас с Галактионовым никто никому не приносил жертв. Да, мы общаемся каждую неделю. Приняли такие решения. Возможно, возник бы вопрос по Сафонову, но ситуация разрешилась сама, так получилось», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Тренер добавил, что не стал бы выдёргивать из молодежки игроков, попавших на чемпионат Европы. Он подчеркнул, что если бы существовала уверенность, что кто-то молодых игроков сыграет за основу, то этот футболист уже был бы в команде.

Напомним, сегодня Черчесов огласил список игроков на ближайшие матчи, в который вошли 27 человек. В команду вызваны три голкипера: Антон Шунин, Сослан Джанаев и Юрий Дюпин.