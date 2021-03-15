Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о соперничестве норвежцев Йоханнеса Бё и Стурлы Лагрейда за большой Хрустальный глобус.

«У меня ни к кому из них нет симпатии, потому что я считаю, что те, кто выигрывает благодаря терапевтическим исключениям, крадут у чистых спортсменов медали. Учитывая тот факт, что большинство норвежцев прикрываются этими справками и побеждают, к этим спортсменам у меня нет симпатии и уважения», — приводит слова Васильева News.ru.

Он подчеркнул, что ему безразлично, кто из норвежцев выиграет Кубок мира. По мнению Васильева, мировому спортивному сообществу пора задуматься о происходящем абсурде, потому что больные спортсмены не должны побеждать здоровых.

Васильев предложил на год запретить использование препаратов, входящих в терапевтические исключения, и посмотреть на реальную картину в биатлоне. Он уверен, что расстановка сил при таком раскладе серьезно изменится.

Напомним, перед заключительным этапом Кубка мира Бё возглавляет общий зачет, Лагрейд идет вторым с отставанием всего в 25 очков.