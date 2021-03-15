Первый канал покажет чемпионат мира по фигурному катанию, который будет проходить в Стокгольме (Швеция) в период с 22 по 28 марта.

В телевизионный эфир попадут соревнования во всех четырех дисциплинах: женском, мужском и парном катании, а также в танцах на льду. Кроме того, на Первом можно будет посмотреть показательные выступления в последний день турнира.

На сайте телеканала, помимо соревнований, будет доступен дополнительный контент. Комментировать турнир будет Александр Гришин с экс-фигуристами Алексеем Ягудиным и Ильей Авербухом.

Напомним, Россия имеет максимальную квоту во всех дисциплинах, кроме мужского одиночного катания.

Состав команды:

Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.