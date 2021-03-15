Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер не исключил, что команда может занять последнее место в новом сезоне Формуле-1.

«Такое возможно. Если это случится, нам нужно будет поработать над этим. Мы приняли решение сделать этот сезон переходным, так что нам придётся с этим разобраться. Мы решили сделать это, потому что для нас это лучший вариант»— приводит слова Штайнера PlanetF1.

Напомним, в межсезонье «Хаас» полностью изменил состав: в новом сезоне представлять команду будут россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. Оба пилота являются дебютантами «королевских гонок», в прошлом году они выступали в Формуле-2.

На официальных предсезонных тестах в Бахрейне «Хаас» показал едва ли не худшие результаты. Они опередили только команды, столкнувшиеся с техническими проблемами.