Российский фигурист Владимир Самойлов на тренировке исполнил каскад из двух разных четверных прыжков.

В «Инстаграме» тренера Виктории Буцаевой появилось видео, на котором Самойлов прыгает каскад четверной лутц-ойлер-четверной сальхов. Также на тренировке спортсмен исполнял комбинацию из двух четверных сальховов.

Ещё в мае прошлого года Самойлов демонстрировал владение всеми четверными прыжками — тулупом, сальховом, риттбергером, флипом и лутцем.

Ранее спортсмен тренировался в академии Евгению Плющенко, однако в ходе сезона 2018/19 принял решение сменить тренера. Он перешел в школу «Москвич» к Виктории Буцаевой, где также тренируется Илья Яблоков. Впоследствии группу пополнили Алексей Ерохов и Станислава Константинова.