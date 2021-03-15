РФС определился с судейскими назначениями на матчи 23-го тура Российской Футбольной Премьер-Лиги. Встречу ЦСКА с «Зенитом» обслужит бригада Евгения Кукуляка.

В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов, резервным рефери назначен Павел Шадыханов. Судья на VAR — Игорь Панин; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор матча — Александр Гвардис.

ЦСКА примет «Зенит» в среду, 17 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

На данный момент сине-бело-голубые являются единоличными лидерами турнирной таблицы РПЛ, набрав 45 очков в 22 турах. ЦСКА располагается на третьей строчке, имея в своем активе 40 баллов. Между ними на втором месте идет «Спартак» (41).