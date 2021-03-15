Английский «Манчестер Сити» встретится с «Боруссией» из Менхенгладбаха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра будет проходить на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия) сегодня, 16 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Команды встречаются на нейтральном поле из-за ограничений по въезду из Великобритании, вызванных пандемией коронавируса.

В первой встрече, которая состоялась 24 февраля, «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 2:0. По голу забили Бернанду Силва и Габриэл Жезус.

Из-за травмы подколенного сухожилия «горожанам» не поможет защитник Анхелиньо. Под вопросом участие Серхио Агуэро и Натана Эке. У «Боруссии» точно не сыграют Кристоф Крамер, Фамана Кизера и Хулио Вильяльба.