Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен получил приглашение в сборную Хорватии на предстоящие матчи отбора на чемпионат мира.

В текущем месяце сборная Хорватии проведет три матча: 24 марта команда в Любляне встретится со Словенией, затем в Риеке сыграет с Кипром 27 марта и с Мальтой 30 марта.

Ловрен защищает цвета сборной Хорватии с 2009 года. В активе футболиста 62 матча за национальную команду и четыре забитых гола.

С 2020-го года защитник выступает за петербургский «Зенит», после ухода Бранислава Ивановича он получил капитанскую повязку. До этого Ловрен провел шесть лет в «Ливерпуле», с которым выиграл Лигу чемпионов. Также он играл за хорватские «Динамо» и «Интер», французский «Лион» и английский «Саутгемптон».