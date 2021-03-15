Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой российской звездой недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги на русском языке.

На прошлой неделе хоккеист набрал 5 (4+1) очков по системе «гол плюс пас» и помог своей команде одержать четыре победы. «Миннесота», таким образом, продлила домашнюю серию побед до семи игр. Всего в текущем сезоне Капризов набрал 24 (10+14) очка, он является лидером лиги среди новичков.

Второй звездой недели признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого 4 (1+3) очка в трёх матчах. Впервые с 2018 года россиянин выдал семиматчевую результативную серию, в которой набрал 10 очков.

Третьей звездой стал Владимир Тарасенко, набравший 4 (1+3) очка в трёх матчах за «Сент-Луис». Однако его результативная серия не спасла команду от трех поражений подряд.