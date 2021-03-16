В Дубае (ОАЭ) продолжается теннисный турнир категории АТР 500. Сегодня, 16 марта, россияне Аслан Карацев, Андрей Рублев и Карен Хачанов проведут матчи второго круга.

Карацеву предстоит встретиться с британцем Дэниэлом Эвансом, занимающим 28-ю строчку в рейтинге АТР. Игра начнется не ранее 12:00 по московскому времени. В стартовом поединке россиянин выбил из борьбы белоруса Егора Герасимова, британец пропускал первый круг.

Рублёву, который начинает турнир со второго круга, предстоит сразиться с финном Эмилем Руусувуори, идущим на 87-м месте рейтинга. В предыдущем матче он одолел австралийца Джордана Томпсона. Встреча начнется не ранее 13:00 мск.

Соперником Хачанова станет 86-й номер рейтинга австралиец Алексей Попырин, начало встречи ожидается не ранее 13:30 мск. Карен пропускал первый круг, его соперник обыграл австрийца Денниса Новака.