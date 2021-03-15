Петербургский «Зенит» на своей арене обыграл пермскую ПАРМУ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила в спорткомплексе «Юбилейный» и завершилась победой хозяев со счетом 89:84.

В первой четверти подопечные Хави Паскуаля позволили соперникам выйти вперед — 19:21. Однако вторая десятиминутка завершилась с ощутимым преимуществом хозяев — 26:17.

После большого перерыва «Зенит» выдал еще один удачный отрезок, выиграв четверть со счетом 25:17. В заключительной десятиминутке ПАРМА бросилась отыгрывать отставание и набрала на 10 очков больше петербуржцев — 29:19. Однако преимущества, набранного в середине игры, хватило «Зениту» для итоговой победы.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Уилл Томас, набравший 24 очка. У ПАРМЫ по 22 очка на счету Эйгирдаса Жукаускаса и Адаса Юшкявичуса.