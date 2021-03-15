Баскетбольный клуб «Химки» в ближайшее время могут признать банкротом. О том, что команда находится в критическом положении, сообщил журналист Василий Конов у себя в телеграм-канале.

«Клуб в ближайшее время могут признать банкротом. Как говорят знающие люди уже несколько дней идёт аудит. Все гораздо серьёзнее, чем можно было подумать», — написал Конов.

Генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов подтвердил, что «Химки» проходят аудит, однако, по его словам, это стандартная процедура.

«Ситуация непростая, но, тем не менее, мы текущие задачи стараемся решать. Что будет к концу чемпионата, посмотрим. Болельщикам всегда стоит переживать за команду, поддерживать ее», — сказал он «Р-Спорту» и добавил, что аудит проходит каждые полгода согласно регламенту Евролиги.

Ранее в СМИ появилась информация, что баскетболисты «Химок» уже три месяца не получают зарплату, а долги клуба перед ними превысили 250 миллионов рублей. В феврале Евролига вынесла клубу временный запрет на регистрацию новых игроков.

В ходе текущего сезона «Химки» расстались с форвардом Йонасом Жеребко и центровым Грегом Монро. Вне расположения команды центровой Девин Букер и защитник Стефан Йович.