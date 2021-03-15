В период с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) будет проходить чемпионат мира по фигурному катанию. В составе сборной США на лёд выйдет двукратный чемпион мира Нейтан Чен.

Также мужскую команду представят Винсент Чжоу и Джейсон Браун. В женском одиночном катании за США выступят Брэди Теннелл и Карен Чен.

В парном катании США выступит следующим составом: Алекса Шимека/Брендон Фрэйзер, Эшли Кэйн/Тимоти ЛеДюк. В танцах на льду команду представят Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью и Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер.

Напомним, на предстоящем чемпионате мира будут разыгрываться олимпийские квоты. Для того, чтобы на Играх-2022 за команду могли выступить по три представителя в конкретном виде, на ЧМ-2021 сумма мест двух из них должна быть не более 13.