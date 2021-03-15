Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о вызове форварда Артема Дзюбы в сборную России на ближайшие матчи.

«Если Дзюба в сборной, значит, Черчесов простил ему его выходку, то что он сотворил на весь мир, опозорил себя, семью и всю нашу сборную. Значит, простили ему», — приводит слова Кавазашвили Rusfootball.info.

Напомним, Дзюба пропускал предыдущий сбор национальной команды из-за скандала с интимным видео, которое слили в сеть. После утечки видео Станислав Черчесов отказался вызывать игрока в сборную России, а в «Зените» Дзюба на время лишился капитанской повязки.

В предстоящих матчах национальной команды нападающий вновь выступит в роли капитана. 23 матча Россия сыграет с Мальтой, 27 марта — со Словенией, 30 марта — со Словакией. 18 марта команда начнет тренировочный сбор в Сочи.