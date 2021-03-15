Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов вернулся в Россию с заключительного этапа Кубка мира, который проходил в Энгадине (Швейцария).

«Сезон, в принципе, прошел удачно. Об этом свидетельствует золото чемпионата мира, а также победа в общем зачете и титул чемпиона «Тур де Ски». Все цели, которые ставились перед сезоном, выполнены. Неплохо получилось», — приводит слова Большунова ТАСС.

Напомним, в завершившемся сезоне Большунов второй раз в карьере завоевал большой Хрустальный глобус. Кроме того, он стал лучшим в зачете дистанционных гонок. На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр завоевал четыре медали: одно золота, два серебра и одну бронзу.

Также россиянин стал чемпионом престижной многодневки «Тур де Ски», выиграв её второй раз подряд.