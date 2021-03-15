В период с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) будет проходить чемпионат мира по фигурному катанию. В состав сборной Японии вошли двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и Рика Кихира.

Мужскую команду также представят Шома Уно и Юма Кагияма. За женскую сборную Японии выступят Сатоко Мияхара и Каори Сакамото. В парном катании страну представят только Рику Миура и Рюичи Кихара. В танцах на льду тоже выступит лишь один японский дуэт — Мисато Коматсубара и Тим Колето.

Японки являются одними из главных соперниц сборной России. В активе Рики Кихиры, которую можно назвать лидером команды, есть тройной аксель и четверной сальхов. В российской команде четверными прыжками владеют Анна Щербакова и Александра Трусова, триксель исполняет Елизавета Туктамышева.

Ранее стало известно, что транслировать чемпионат мира будет Первый канал.