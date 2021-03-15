Российский лыжник Иван Якимушкин, ставший вторым в общем зачете Кубка мира, подвел итоги сезона-2020/21.

На своей странице в «Инстаграме» он выделил ключевые моменты, первый из которых — вторые места в тотале и дистанционном зачете.

«Да, без норгов, но желающих то все равно ведь хватало», — написал Якимушкин.

Вторым пунктом он поставил медаль чемпионата мира и ценный опыт выступления на турнире. По мнению Ивана, он точно стал сильнее, чем год назад.

«4. Успешно объехал все завалы, которые возникали прям передо мной. 5. Даже появились новые болельщики!» — написал спортсмен.

Также он отметил то, что, на его взгляд, получилось не очень хорошо. По мнению Якимушкина, на чемпионате мира он мог быть сильнее и увереннее, а во время гонок принимать более правильные решения и не тратить нервы и силы там, где не надо.

«На фотографии с уверенностью и предвкушением смотрю в олимпийский год, где стану лучшей версией самого себя. А в этом сезоне еще увидимся на лучших в мире трассах на чемпионате России в Тюмени», – написал лыжник.