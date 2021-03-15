Станислав Черчесов определился с составом сборной России, в футболе разгорелся допинговый скандал, «Зенит» обыграл «Парму». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Дзюба, Жиров и Дюпин вызваны в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с составом на ближайшие матчи. В команду вернется форвард Артем Дзюба, который был временно отстранен из-за скандального видео. Также приглашение получили вратарь Юрий Дюпин и защитник Александр Жиров.

Несколько российских футболистов подозреваются в допинге

ФИФА возбудила дисциплинарные дела в отношении российских футболистов Владимира Обухова («Ростов»), Ивана Князева («Звезда») и футболистки Дарьи Мещеряковой. Всех троих подозревают в употреблении запрещенных веществ в 2013 году.

Баскетбольные «Химки» на грани банкротства

Баскетбольный клуб «Химки» на грани банкротства. На протяжении нескольких дней команда проходит аудит. Известно, что игроки не получают зарплату уже три месяца, долг клуба перед ними превысил 250 миллионов. По информации Василия Конова, команда находится в критическом состоянии.

«Зенит» одержал домашнюю победу над «Пармой»

«Зенит» на своей арене в СК «Юбилейный» обыграл «Парму» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 89:84. Подопечные Хави Паскуаля проиграли первую и последнюю четверти, но в середине матча создали достаточный отрыв, чтобы удержать победу.

Капризов — первая российская звезда недели в НХЛ

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой российской звездой недели в НХЛ.На прошлой неделе хоккеист набрал 5 (4+1) очков и помог своей команде одержать четыре победы. «Миннесота», таким образом, продлила домашнюю серию побед до семи игр.

Легков выступит на чемпионате России

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков выступит на чемпионате России, который будет проходить в Тюмени в период с 27 марта по 4 апреля. По словам Елены Вяльбе, лыжник пробежит эстафету в составе команды Сергея Устюгова.