Свободный игрок в Dota 2 Никита Daxak Кузьмин рассказах о причинах ухода коллеги Данилы illusion Гржевски из состава Prosti Esli и об распаде ростера. По словам киберспортсмена, Гржевски поступил очень некрасиво, опоздав на тренировку и заявив о том, что хочет покинуть ростер накануне перед важной встречей. Об этом Кузьмин сообщил во время личной трансляции на Twitch.

У нас такая приколюха была с illusion. Вроде играли, ну, не получается, но стараемся, все дела. В какой-то день он приходит, чуть опаздывает на сбор, еле-еле на КВ успевает, и такой: «А я, кстати, не хочу с вами играть, я нашел себе команду, и КВ не хочу играть, хочу турик». Короче, странно, не заранее сказал

Ранее комментатор и стример по Dota 2 Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов поделился своими мыслями об игре микса Prosti Esli на онлайн-турнире EPIC League третьего сезона. По его словам, ростер выступает достаточно хорошо только из-за выступления керри Никиты Daxak Кузьмина. Об этом комментатор сообщил во время трансляции RuHub на Twitch.