Игрок команду WhyTry Федор velheor Русихин высказался о критике в свой адрес и личных последних достижениях. По словам киберспортсмена, многие коллеги уже не верят в него и в то, что он добьётся больших результатов, однако он и его микс прошёл в закрытые квалификации. Этими рассуждениями геймер поделился в интервью Алексею Bafik Бафадарову на Twitch.

Я сейчас, когда думал, что две недели до квал, искал, где поиграть, просто выяснил, что, в принципе, многие меня со счетов списали как игрока. Ну и PJONN меня позвал с молодежью поиграть. Ну и, в принципе, с первых игр я, наверное, оживление получил — мы просто сидим и много говорим о «Доте». Я давно такого не чувствовал в командах

Ранее свободный игрок в Dota 2 Никита Daxak Кузьмин рассказал о причинах ухода коллеги Данилы illusion Гржевски из состава Prosti Esli и об распаде ростера. По словам киберспортсмена, Гржевски поступил очень некрасиво, опоздав на тренировку и заявив о том, что хочет покинуть ростер накануне перед важной встречей. Об этом Кузьмин сообщил во время личной трансляции на Twitch.