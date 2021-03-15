Аналитик и стример по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов поделился своими мыслями о Dota 2 и League of Legends в плане заинтересованности и количестве аудитории. По его словам, в проект от Riot Games играет многократно больше человек, чем в MOBA от Valve. Кузнецов высказался об этом во время трансляции на Twitch.

Dota 2 вообще не конкурент League of Legends. По самым скромным оценкам, в LoL играют в десять раз больше человек, ну или около того. Они бы могли нормально делить рынок, если бы Valve что-то делала. Но Valve ничего не делает

Ранее бывший игрок в CS:GO и нынешний в Valorant из команды 100 Thieves Итан Ethan Анрольд поделился своими мыслями о новой дисциплине и сравнил её с шутером от Valve. По его словам, разработчики Riot Games сделали более свежую игру, когда Valve за последние несколько лет практически ничего не изменяли в ней. Об этом он сообщил в интервью на dotesports.com.