Игрок команды Team Liquid в CS:GO Кит NAF Маркович в своём твиттере выложил пост с героем из Valorant Reyna. В комментариях фанаты предположили, что киберспортсмен покинет шутер от Valve и уйдёт в проект Riot Games.

Сообщество разделилось на два лагеря, одни считают, что канадский киберспортсмен уйдёт в новую дисциплину, из-за того, что в североамериканском регионе уже многие покинули CS:GO, а другие не верят в то, что сильный геймер решил уйти. Сама организация никак не комментировала происходящее.

Ранее игрок команды 100 Thieves по Valorant Спенсер Hiko Мартин высказался об уходе Итана Ethan Арнольда из CS:GO и переход в шутер от Valve. По словам киберспортсмена, новичок состава должен был перейти именно к ним в ростер, иначе Мартин не мог бы позволить другого исхода. Об этом геймер сообщил в интервью сайту dotesports.com.