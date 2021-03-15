Российская команда Natus Vincere по CS:GO поднялась на первую строчку в рейтинге HLTV, обойдя своих ближайших преследователей датский ростер Astralis на 14 очков. Данная информация была опубликована на сайте HLTV.org.

На третьем месте по-прежнему осталась Virtus.pro, имея в своём арсенале 652 очка, а Team Liquid поднялась на две позиции вверх и теперь располагается на четвёртой строчке. Некоторое время назад игрок команды Team Liquid в CS:GO Кит NAF Маркович в своём твиттере выложил пост с героем из Valorant Reyna. В комментариях фанаты предположили, что киберспортсмен покинет шутер от Valve и уйдёт в проект Riot Games.

На пятой позиции находится Gambit с 592 очками. Таким образом в пятёрку лучших входят три коллектива из СНГ-региона. А также в топ-10 поднялись Heroic, взлетев на три позиции вверх.