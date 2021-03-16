NAVI вновь стали топ-1 в рейтинге HLTV

Российская команда Natus Vincere по CS:GO поднялась на первую строчку в рейтинге HLTV, обойдя своих ближайших преследователей датский ростер Astralis на 14 очков. Данная информация была опубликована на сайте HLTV.org.

NAF возможно перейдёт из CS:GO в Valorant

Игрок команды Team Liquid в CS:GO Кит NAF Маркович в своём твиттере выложил пост с героем из Valorant Reyna. В комментариях фанаты предположили, что киберспортсмен покинет шутер от Valve и уйдёт в проект Riot Games.

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Velheor: Многие списали меня со счетов, как игрока

Игрок команду WhyTry Федор velheor Русихин высказался о критике в свой адрес и личных последних достижениях. По словам киберспортсмена, многие коллеги уже не верят в него и в то, что он добьётся больших результатов, однако он и его микс прошёл в закрытые квалификации. Этими рассуждениями геймер поделился в интервью Алексею Bafik Бафадарову на Twitch.

Daxak рассказал о причинах ухода illusion из Prosti Esli

Свободный игрок в Dota 2 Никита Daxak Кузьмин рассказах о причинах ухода коллеги Данилы illusion Гржевски из состава Prosti Esli и об распаде ростера. По словам киберспортсмена, Гржевски поступил очень некрасиво, опоздав на тренировку и заявив о том, что хочет покинуть ростер накануне перед важной встречей. Об этом Кузьмин сообщил во время личной трансляции на Twitch.

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Hiko про уход Ethan в Valorant: Мы не могли позволить ему перейти в другую команду

Игрок команды 100 Thieves по Valorant Спенсер Hiko Мартин высказался об уходе Итана Ethan Арнольда из CS:GO и переход в шутер от Valve. По словам киберспортсмена, новичок состава должен был перейти именно к ним в ростер, иначе Мартин не мог бы позволить другого исхода. Об этом геймер сообщил в интервью сайту dotesports.com.

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