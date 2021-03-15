Тренер в CS:GO это как шестой игрок в составе, который стоит за спинами киберспортсменов и стратегически пытается найти самый лучший из доступных вариантов атаки или защиты. Тем не менее, некоторые команды не играют с тренером, а перекладывают эту задачу на капитана команды.

В тир-1 или тир-2 команде такое решение практически сразу приведёт к провалу, так как не воспользоваться услугами «шестого игрока», который будет заниматься исключительно глобальными планами на игру, как минимум глупо, так как остальные именно это и делают.

Так капитан коллектива Natus Vincere по CS:GO Кирилл Boombl4 Михайлов высказался о совместной работе с наставником Андреем B1ad3 Городенским. По словам киберспортсмена, в игре он доверяет тренеру и это является важным моментом для роста команды.

В игре я стараюсь доверять B1ad3, потому что все-таки многое строится на доверии. А если брать разбор игр, то мы обсуждаем, почему эти раунды стоит делать и т.д. Подготовку к сопернику и геймплан мы стараемся делать совместно. Чаще я слушаю. Не согласен, возможно, когда мы уже пересматриваем послематчевые демки, мысли есть — я думал, что это не сработает или что нужно было сделать что-то другое.

Вероятно, именно поэтому российская команда Natus Vincere по CS:GO поднялась на первую строчку в рейтинге HLTV, обойдя своих ближайших преследователей датский ростер Astralis на 14 очков. Данная информация была опубликована на сайте HLTV.org.

В дисциплинах по типу Dota 2 или League of Legends наличие тренера не так важно, чем в CS:GO и Valorant. Причиной этого стала активная и быстрая составляющая шутера из-за которой, киберспортсмены могут не угнаться за своими мыслями и стратегиями и именно тренер помогает решить эту проблему.