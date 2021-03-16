Во вторник в спортивный мир возвращается большой футбол — время Лиги чемпионов. Сегодня мы узнаем еще двух четвертьфиналистов сезона-2020/21 в главном футбольном турнире Старого света: «Манчестер Сити» будет играть с гладбахской «Боруссией», а мадридский «Реал» после гостевой победы принимает дома «Аталанту». Также нас ждут увлекательные теннисные турниры: девушки будут играть в Санкт-Петербурге, а мужчины — в ОАЭ.
Все самые интересные спортивные события 16 марта — в анонсе Nevasport.
Футбол, Лига чемпионов, ответная встреча 1/8 финала
- 23:00 «Манчестер Сити» — «Боруссия» Мёнхенгладбах, прямая трансляция на телеканале «Матч Футбол 1».
- 23:00 «Реал» Мадрид — «Аталанта», прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ».
Теннис, турнир АТР в Дубае
- 12:00 Аслан Карацев (Россия) — Даниэль Эванс (Великобритания)
- 13:30 Алексей Попырин (Австралия) — Карен Хачанов (Россия)
- 15:00 Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Андрей Рублев (Россия)
Теннис, Турнир WTA в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy
- Жаклин Кристиан (Румыния) — Вера Лапко (Белоруссия)
- Дарья Мишина (Россия) — Камилла Рахимова (Россия)
- 14:30 Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария)
- 15:00 Дарья Касаткина (Россия) — Клара Таусон (Дания)
- 16:30 Катержина Синякова (Чехия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)
- 18:30 Кристина Младенович (Франция) — Маргарита Гаспарян (Россия)
- 20:00 Кагла Буюксакай (Турция) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
- 20:30 Стефани Фёгель (Швейцария) — Тереза Мартинцова (Чехия)
Прямая трансляция игрового дня на турнире — на телеканале «Матч СТРАНА».
Сноуборд, чемпионат мира, часть в Аспене, США
- 22:25, финал в дисциплине бигэйр, прямая трансляция на телеканале «Матч Арена».
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