Во вторник в спортивный мир возвращается большой футбол — время Лиги чемпионов. Сегодня мы узнаем еще двух четвертьфиналистов сезона-2020/21 в главном футбольном турнире Старого света: «Манчестер Сити» будет играть с гладбахской «Боруссией», а мадридский «Реал» после гостевой победы принимает дома «Аталанту». Также нас ждут увлекательные теннисные турниры: девушки будут играть в Санкт-Петербурге, а мужчины — в ОАЭ.

Все самые интересные спортивные события 16 марта — в анонсе Nevasport.

Футбол, Лига чемпионов, ответная встреча 1/8 финала

Теннис, турнир АТР в Дубае

12:00 Аслан Карацев (Россия) — Даниэль Эванс (Великобритания)

13:30 Алексей Попырин (Австралия) — Карен Хачанов (Россия)

15:00 Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Андрей Рублев (Россия)

Теннис, Турнир WTA в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy

Жаклин Кристиан (Румыния) — Вера Лапко (Белоруссия)

Дарья Мишина (Россия) — Камилла Рахимова (Россия)

— 14:30 Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария)

15:00 Дарья Касаткина (Россия) — Клара Таусон (Дания)

— Клара Таусон (Дания) 16:30 Катержина Синякова (Чехия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)

18:30 Кристина Младенович (Франция) — Маргарита Гаспарян (Россия)

20:00 Кагла Буюксакай (Турция) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

20:30 Стефани Фёгель (Швейцария) — Тереза Мартинцова (Чехия)

Прямая трансляция игрового дня на турнире — на телеканале «Матч СТРАНА».

Сноуборд, чемпионат мира, часть в Аспене, США