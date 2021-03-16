Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась со счетом 6:0 в пользу «Вашингтона».

В составе «Кэпиталс» отличились российский форвард Евгений Кузнецов, а также Никлас Бекстрём, Рихард Паник, Даниэль Спронг и Гарнет Хэтэуэй. Финальную шайбу во встрече за три минуты до конца забросил капитан команды, россиянин Александр Овечкин.

Отметим, благодаря этой шайбе Овечкин достиг отметки в 717 голов в НХЛ и поднялся на шестую строчку в списке лучших снайперов лиги. Это место он пока делит с Филом Эспозито. На 5-м месте располагается Марсель Дионн с результатом в 731 шайбу (отставание в 14 голов). Снайперский рекорд лиги удерживает Уэйн Гретцки с результатом в 894 шайбы.