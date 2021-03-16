Российский нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о том, когда он будет готов подробно прокомментировать ситуацию со скандалом после высказываний бывшего тренера Андрея Назарова.

Слова Панарина цитирует в своем «Твиттере» журналист USA Today Винс Меркольяно.

«Вероятно, сейчас не время это обсуждать. Мне нечего скрывать, я расскажу обо всем по окончании сезона, но сейчас основное внимание надо уделить игре», – сказал Панарин. Андрей Назаров обвинил его в том, что в 2011 году в Риге хоккеист избил девушку в отеле.

Напомним, уже два матча Артемий Панарин провёл после возвращения. Во второй встрече он набрал 3 очка, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи.