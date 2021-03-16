Норвежский экс-биатлонист, главный тренер сборной Китая по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, как его подопечные участвовали в показательных выступлениях для генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая.

В сюжете для телеканала NRK Бьорндален отметил, что самая большая проблема для сборной Китая — невозможность участия в международных соревнованиях из-за коронавируса, поскольку команда теряет квоты на Кубок мира и Олимпийские игры. «Это самое большое разочарование – что мы не можем соревноваться на таких же условиях, как это делает остальной мир», — отметил тренер.

По словам Бьорндалена, сейчас его подопечные соревнуются только в Китае, также у них были показательные выступления для Си Цзиньпина. «Мне кажется, ему нравится биатлон. Он захотел посмотреть биатлон и прыжки. Было круто, что он так решил», — отметил норвежец.