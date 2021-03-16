Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону, тренер сборной Китая по биатлону Уле Эйнар Бьорндален назвал планы своей команды на Зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Мы поставили цель взять медаль в эстафете. Это довольно амбициозная цель, но все возможно», – сказал Бьорндален в сюжете для телеканала NRK.

Также Бьорндален отметил, что в сборной он просто является тренером на полную ставку и не чувствует никакой политической игры в том, чем сейчас занимается. «Я сосредоточен на своих гонщиках, и не веду никаких диалогов о пропаганде ни с одним из руководителей», – заявил Бьорндален.

Напомним, в сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавируса сборная Китая по биатлону не смогла принять участие в международных соревнованиях — в этапах Кубка мира и чемпионате мира.