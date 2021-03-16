Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Бостон Брюинс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра состоялась на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена» в Питтбурге и завершилась со счетом 4:1.

В составе «Бостона» отличился Мэтт Грызлик, а за «Питтсбург» по шайбе забросили Сидни Кросби, Эван Родригес, Джейк Гюнцель и российский нападающий Евгений Малкин. Также на счету Малкина одна результативная передача, он был признан первой звездой встречи.

Благодаря результативным действиями против «Бостона» Малкин набрал 1100 очко в НХЛ, став лишь третьим игроком из России, кому удалось достичь этой отметки. Для этого Малкину потребовалось 935 матчей. У Александра Овечкина 1299 очков в 1176 матчах, Сергей Федоров набрал 1179 очков в 1248 матчей.