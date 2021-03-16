До старта чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме остаётся всего неделя. У российских фигуристов есть шансы на медали практически во всех видах, причём при самом удачном раскладе в Россию может отправиться сразу три золота. И одно из них — в танцах на льду. В качестве фаворитов на турнир едут фигуристы Александра Жулина — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Почему именно у этой пары самые большие шансы на победу? И что может помешать выиграть ЧМ? Рассуждаем вместе с Nevasport.

Во-первых, Синицина и Кацалапов едут на чемпионат мира в статусе действующих чемпионов Европы: чуть больше года назад они победили на турнире в Граце. Да и не просто победили, а в очной борьбе обошли неприкасаемых Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. На прошлом чемпионате мира в Сайтаме Синицина и Кацалапов завоевали серебро, проиграв лишь тем же французам. В Стокгольм Пападакис/Сизерон не поедут. Если следовать логике «очереди» в танцах, теперь настало время россиян?

Ещё один аргумент за Синицину и Кацалапова: возвращение к прошлогодним победным танцам. Изначально пара поставила новый произвольный танец, но в связи со сложным сезоном его отложили в долгий ящик. На финале Кубка России Виктория и Никита вернулись к старым программам и сделали ставку на уверенные прокаты.

Сезон-2020/21 у пары получился невероятно сложным. Сначала у Виктории были проблемы с коленом — даже пришлось сниматься с этапа Кубка России посреди танца. К ноябрю пара восстановилась, но после этапа Гран-при фигуристы подхватили коронавирус и перенесли его достаточно тяжело — долго восстанавливалась партнерша. Соревновательную практику удалось получить только в финале Кубка России. Есть от перенесённого ковида и маленький плюс: по приезде в Стокгольм вряд ли стоит ожидать положительного теста, который означает автоматическое отстранение от турнира.

Основными конкурентами Виктории и Никиты на чемпионате будут американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Их пути к этому турниру схожи: в прошлом году они спрогрессировали и выиграли Чемпионат четырёх континентов, оставили хорошие программы на ковидный сезон и с ними выиграли чемпионат США.

Что по оценкам? Если сравнивать лучшие выступления американской и российской пар, то с завидным преимуществом выиграют подопечные Жулина. В Граце они набрали больше 220 баллов, в то время как Чок/Бэйтс выиграли ЧЧК с результатом в 213 баллов.

На внутренних стартах и Чок/Бэйтс, и Синицина/Кацалапов в этом сезоне получили оглушительные баллы больше мирового рекорда. Как будут эти дуэты в соперничестве оценивать судьи на международном уровне — пока неизвестно, однако при прочих равных можно надеяться на благосклонность судей к россиянам, учитывая все их былые преимущества.

Но для того, чтобы получить это преимущество, Виктории и Никите нужно сначала откатать без единой остановки или помарки. Это они делать умеют, так что посмотрим, получится ли своим танцем завоевать Стокгольм, а с ним и весь мир.