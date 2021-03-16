Новая информация о состоянии здоровья защитника петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова не утешает. Напомним, что игрок находился в реанимации после попадания шайбы в голову .

Как сообщает департамент здравоохранения Ярославской области, состояние Файзутдинова критическое

«При всём объёме интенсивной терапии, которую сейчас применяют реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет, – отмечает пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что инцидент произошел 12 марта в игре 1/8 розыгрыша Кубка Харламова между «Локо» и МХК «Динамо Санкт-Петербург». Шайба попала в голову Файзутдинову после броска из средней зоны.

Тогда судьи мгнованно остановили матч, командный врач и бригада скорой помощи оказали 19-летнему игроку. первую помощь.

Сообщается, что петербургский клуб взял все расходы за лечение на себя. В Ярославль срочно прибыли родители Тимура и руководство клуба. Ситуацию контролирует лично Губернатор Ярославской области.