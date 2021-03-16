Врач сборной России Сергей Чечиль объяснил, почему российскому лыжнику Александру Большунову, в отличие от многих лыжников национальной команды, удалось избежать существенных проблем со здоровьем.

По словам Чечиля, Большунов, очень много внимания уделяет восстановлению. По его словам, дважды в день Большунов делает растяжку,стабилизационные упражнения. Чечиль рассказал, что у лыжника около полутора часов каждый день уходит только на восстановление.

«Человек поступательно готовит свое тело к завтрашней работе. Так на самом деле бывает крайне редко: обычно спортсмены начинают уделять этому внимание, только когда уже что-то заболит. А Сан Саныч делает это заранее, чтобы не болело», — приводит слова Чечиля «Спорт-Экспресс».

Врач подчеркнул, что Большунов очень тонко чувствует свое тело: если что-то начинает хоть немного беспокоить, лыжник проходит тесты.