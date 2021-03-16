Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как будет готовиться к следующему сезону, который будет олимпийским.

Лыжник пока не смог ответить на вопрос, сколько стартов Кубка мира пропустит.

«Пока не знаю, там же будет Олимпиада, надо детально изучить расписание и принять правильное решение. Пока на подобные мысли не было времени, постоянно был занят чемпионатом мира», — приводит слова Клебо NRK

Зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине (Китай) с 4 по 22 февраля 2022 году.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион рассказал о том, считает ли россиянина Александра Большунова главным соперником в лыжах.