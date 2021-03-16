Руководитель UFC Дана Уайт обратился к болельщикам, сообщив турнир промоушена, на котором не будет ограничений по количеству зрителей.

Это будет турнир UFC 261, который состоится в ночь на 25 апреля по московскому времени. Этот ивент соберет сразу три поединка за титул. В главном бою сойдутся Камару Усман и Хорхе Масвидаль за защиту пояса в полусреднем весе. Также действующая чемпионка в женской минимальной весовой категории китаянка Вэйли Чжан подерется с Роуз Намаюнас. А в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко сразится с Джесской Андраде.

Отметим,что это будет первый турнир UFC после пандемии коронавируса, на котором будет присутствовать максимальное количество зрителей.