В России на утро 16 марта было выявлено 9 393 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны за последние сутки.

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.

В общей сложности за время пандемии было проведено 115,7 миллионов тестов на коронавирус, выявлено более 4,409 миллионов случаев заражения. Из них уже 4 014 220 человек выздоровело, а еще 92937 человек стали жертвами болезни.

В Москве за последние сутки зафиксировано 1533 новых случая заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге 916 новых случаев заболевания. Также 565 новых положительных тестов на коронавирус было сделано в Московской области.

В мире число заболевших коронавирусом людей составляет уже более 120,2 миллионов человек, из которых наибольшее число случаев зафиксировано в США — 29,5 млн.