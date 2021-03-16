Российский функционер Шамиль Газизов вновь занял должность генерального директора футбольного клуба «Уфа».

Об этом сообщается в официальном «Твиттере» клуба. Газизов занимал эту должность ранее до лета 2020 года, когда перешел на аналогичный пост в московском «Спартаке». Уже зимой Газизова уволили, спустя некоторое время он вернулся в «Уфу».

Чуть более полугода должность генерального директора «Уфы» занимал Ринат Шайбеков, он перейдет на пост исполнительного директора клуба.

В интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Газизов объяснил свой уход из стана «красно-белых».

«Я считаю, что если менеджер не принимает решений, если он не несёт ответственности, то он не в футболе. Он там просто существует. А я живу футболом», — заявил он.