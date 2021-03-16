Российский боец UFC, чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей поездке в Сан-Франциско после завершения спортивной карьеры.

В своем «Инстаграме» Нурмагомедов отметил, что с 2012 года просто мечтал попасть в этот город без подготовки к бою, а также без диеты, чтобы просто погулять по местам и насладиться хорошей едой.

«Отвечаю, оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме. Как же хорошо не являться действующим спортсменом», — написал Нурмагомедов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года, после того как в третий раз защитил чемпионский титул в лёгком весе, победив Джастина Гэтжи. Это позволило ему подняться на первую строчку рейтинга UFC вне весовых категорий.