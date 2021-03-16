Защитник молодёжного хоккейного клуба «Динамо» Санкт-Петербург Тимур Файзутдинов скончался после травмы, полученной в матче против «Локомотива».

Об этом сообщается на официальном сайте МХЛ. Последние несколько дней Файзутдинов пробыл в реанимации, получив травму в матче 1/8 финала Кубка Харламова против ярославского «Локомотива», который прошёл 12 марта.

После броска из средней зоны шайба попала Файзутдинову в область головы, ему оказали первую помощь на площадке, а затем госпитализировали в тяжёлом состоянии. В больнице Ярославля ему оказывали профессиональную медицинскую помощь, но спасти хоккеиста не удалось.

Все ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодёжной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания в память об игроке.