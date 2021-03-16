«Зенит» чуть снизил свой «высокий сезон»: победив в понедельник «Парму» в Единой лиге ВТБ, подопечные Хавьера Паскуаля прервали череду из трех поражений подряд.

Все три матча (против «Реала», «Химок» и «Олимпиакоса») «Зенит»проиграл по похожему сценарию. В определенный период матча петербуржцы добивались лидерства в игре, но неизменно проваливали заключительные минуты встречи.

Слабо играть концовки — свойство этого «Зенита». Паскуаль здорово готовит команду, что называется, за письменным столом — «Зенит» дисциплинированно и организованно проводит первые отрезки матча. Однако в клатче, когда многие схемы из-за усталости уже не работают, игроки «Зенита», за исключением, разве что, разыгрывающего Кевина Пангоса, оказываются не готовы к набору очков.

В матче с «Олимпиакосом» на выезде «Зенит» и вовсе провалил всю четвертую четверть, набрав всего 5 очков. Промахивались по кольцу все — в этот раз не спас даже Пангос. Хотя начиналось в Греции все здорово: блестящая первая четверть, после которой игра хоть и выровнялась, но оставалась под контролем «Зенита».

Однако во второй половине третьей четверти «Зенит» играть перестал. У «Олимпиакоса» нашлись опытные игроки (в первую очередь, Спанулис и Принтезис), которые, отработав качественно в защите, добавили огня в атаке. Любопытно, что и против «Химок» «Зенит» не справился с возрастными ветеранами, среди которых хорошо известные россияне — Моня, Понкрашов и Вяльцев.

Спад в игре «Зенита»объясним — мало, кто ожидал от клуба такого уверенного выступления в этом сезоне. А с улучшением результатов и статуса команды, одновременно растут ожидания всех, что это будет продолжаться. Паскуалю становится сложнее держать команду в ментальном тонусе. Нынешний «Зенит» хорош организацией и дисциплиной, а вот атакующих индивидуалистов все же не хватает. Определенной бросковой стабильностью может похвастать Кевин Пангос, а другие снайперы (Холлингз, Бэрон, Риверс) молчат именно в тот момент, когда требуется не промахнуться.

Сейчас «Зенит» вступает в тяжелый календарь, где к матчам Евролиги добавляются выездные поединки Единой Лиги ВТБ. Начиная с матча против «Басконии», на отрезке в 12 дней команда Паскуаля проведет 5 матчей. И если в Единой Лиге ВТБ у «Зенита» все в порядке. то в Евролиге против «Басконии» «Химок» и ЦСКА нужно побеждать. После трех поражений в четырех встречах регулярного чемпионата «Зенит» скатился на 8-е место. Первый в истории клуба плей-офф Евролиги пока еще не обеспечен.