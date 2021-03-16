Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о том, сколько стоила подготовка трех пар в олимпийский сезон.

В интервью ютуб-каналу K-on-off Мозер отметила, что перед Олимпиадой в Пхенчхане её парам помогали, они входили в систему подготовки и были на госбюджете. «Там было очень чётко: ты писал план, говорил, что нужно делать, и специалисты, медицина, всё остальное — оно присутствовало. Поэтому в тот момент я не пыталась понять, сколько это стоит», — рассказала Мозер.

По словам Мозер, «по знакомству» они делали программы для нескольких пар за 10 тысяч долларов, а один час с хорошим хореографом стоил 50 тысяч рублей.

«Могу сказать, что последний штрих, последняя точка — это было 46 миллионов рублей в год на три пары», — сказала тренер, добавив, что для того, чтобы получать хороший результат и завоевать медаль, нужны деньги.