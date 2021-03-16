Уже завтра, 17 марта, начнётся 23 тур чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Восемь матчей тура распределены на три дня и пройдут с 17 по 19 марта.

В среду, 17 марта, тур откроется матчем между волгоградским «Ротором» и «Ростовом». Начало назначено на 20:00 по московскому времени. На 20:00 назначено сразу два матча: в Грозном «Ахмат» сыграет с тульским «Арсеналом», а в Москве ЦСКА сразится с «Зенитом».

В четверг, 18 марта, состоится матч между «Уфой» и московским «Локомотивом», «Спартак» сыграет с «Уралом», а «Краснодар» на домашней арене примет московское «Динамо».

В пятницу, 19 марта, «Сочи» на «Фиште» сыграет с «Тамбовом», а казанский «Рубин» будет стараться отнять очки у подмосковных «Химок».

Полное расписание 23 тура можно увидеть в инфографике от Nevasport: