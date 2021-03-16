Российский лыжник, супруг призера ЧМ и Олимпийских игр Юлии Ступак Никита Ступак рассказал о том, как себя спортсменка чувствовала по ходу сезона на Кубке мира.

«У неё некоторая нервозность присутствовала. Но я ещё до начала сезона говорил ей, что не стоит впадать в крайности, нужно спокойнее на всё реагировать», — рассказал Ступак в интервью Metaratings.

По словам мужа лыжницы, часто спортсмены хотят, чтобы в первый же старт заезжать в медали, но это сложно, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы набирать форму по ходу сезона, что Юлия и сделала.

Также Никита Ступак напомнил, что на старте Кубка мира в Руке у Юлии не очень удачно шли гонки, несмотря на хорошие тренировки. «Потом разбежалась, продышалась, простартовалась и уже в Давосе призовое место взяла», — сказал лыжник.

В сезоне-2020/21 Юлия Ступак стала второй в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, взяла серебро ЧМ в эстафете и серебро многодневки «Тур де Ски».